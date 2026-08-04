Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802, 20l

Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802 : nettoyant pour jantes hautement moussant pour jantes alu et acier. Très efficace contre les souillures les plus tenaces tout en respectant les matériaux et lʼenvironnement.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids avec emballage (kg) 22,8
Propriétés
  • Détergent haute performance pour jantes
  • Élimine efficacement la poussière de frein, les traces d'usure de pneus, les résidus de salage de route et les traces de calcaire
  • Respectueux des matériaux
  • N'agresse ni les sols en béton, ni les guides-roues en acier
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Biodégradable à plus de 90 %
  • Sans NTA
  • Très concentré
  • Conforme à la norme VDA
Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802, 20l
Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802, 20l
Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Videos
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de jantes
Accessoires