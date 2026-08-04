Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802, 20l
Mousse pour nettoyage de jantes VehiclePro RM 802 : nettoyant pour jantes hautement moussant pour jantes alu et acier. Très efficace contre les souillures les plus tenaces tout en respectant les matériaux et lʼenvironnement.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids avec emballage (kg)
|22,8
Propriétés
- Détergent haute performance pour jantes
- Élimine efficacement la poussière de frein, les traces d'usure de pneus, les résidus de salage de route et les traces de calcaire
- Respectueux des matériaux
- N'agresse ni les sols en béton, ni les guides-roues en acier
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Biodégradable à plus de 90 %
- Sans NTA
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de jantes