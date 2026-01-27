Nettoyant mousse VehiclePro RM 838, 20l

Le nettoyant moussant alcalin RM 838 pour le lavage sans contact des véhicules élimine sans effort la graisse et lʼhuile, les traces laissées par les insectes et les salissures provenant de la route tout en prenant soin de la peinture.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids avec emballage (kg) 22,8
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
  • Nettoyage de véhicules
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
