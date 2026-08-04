Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 200l

Cette paraffine de thermoprotection produit une couche résistant aux intempéries qui protège les véhicules contre la corrosion. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 4
Poids avec emballage (kg) 216
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 200l
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 200l
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 200l
Appareils compatibles
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Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Accessoires