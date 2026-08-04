Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic, 200l

Sèche, protège et entretient en une seule opération. Cette paraffine liquide déperlante permet une élimination rapide et étendue de la pellicule dʼeau, pour un excellent résultat de séchage, notamment avec les eaux dures. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 4
Poids avec emballage (kg) 206
Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic, 200l
Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic, 200l
Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic, 200l
Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic, 200l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
Accessoires