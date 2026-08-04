Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic, 20l
Sèche, protège et entretient en une seule opération. Cette paraffine liquide déperlante permet une élimination rapide et étendue de la pellicule dʼeau, pour un excellent résultat de séchage, notamment avec les eaux dures. Agréé VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|4
|Poids (kg)
|19,8
|Poids avec emballage (kg)
|21,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 240 x 440
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- CB 3
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco *EU-II
- HDS 12/14-4 ST Gaz
- HDS 12/14-4 ST Gaz LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/12 C
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gaz
- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicules utilitaires