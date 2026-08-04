Frange en microfibre Bendy et Bit
Frange en microfibre pour sabres de dépoussiérage Bendy et Bit.
Système avec sabre de dépoussiérage flexible ou inclinable. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Caractéristiques et avantages
Utilisable avec un manche télescopique pour agrandir la portée
- Hygiénique : un caoutchouc cellulaire fermé empêche l’accumulation de saletés et de bactéries
Simplicité : le support est facile à ajuster
- Polyvalent : utilisable avec des serpillières mop pratiques ou des lingettes jetables grâce au clip universel
Entretien facile
- Avec crochet pour fixer la housse
Spécifications
Données techniques
|Capacité de collecte de déchets (l)
|200
|Matériau
|Acier chromé
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|7,8
|Poids de l'emballage (kg)
|9,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|885 x 540 x 940
|Dimensions (emballé) (mm)
|885 x 540 x 940