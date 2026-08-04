Support de dépoussiérage Bendy

Support de dépoussiérage flexible, inclinable jusqu' à 270°, avec pastille de fixation et poignée système Lampo avec capuchon amovible.

Système avec sabre de dépoussiérage flexible. Idéal pour nettoyer les surfaces arrondies, irregulières ou difficiles à atteindre.

Spécifications

Données techniques

Matériau PP / Rilsan
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 9,9
Poids de l'emballage (kg) 12,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 980 x 615 x 910
Dimensions (emballé) (mm) 980 x 615 x 910