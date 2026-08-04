Support de dépoussiérage Bendy
Support de dépoussiérage flexible, inclinable jusqu' à 270°, avec pastille de fixation et poignée système Lampo avec capuchon amovible.
Système avec sabre de dépoussiérage flexible. Idéal pour nettoyer les surfaces arrondies, irregulières ou difficiles à atteindre.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP / Rilsan
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|9,9
|Poids de l'emballage (kg)
|12,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|980 x 615 x 910
|Dimensions (emballé) (mm)
|980 x 615 x 910