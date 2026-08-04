Bi-bac Nickita Tec avec deux Plug Lampo 2 x 15 litres + Presse
Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Tec de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs, avec deux Plug Lampo.
Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Confort d'utilisation
Caractéristiques durables
Léger et robuste
- Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Economie de temps
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|6,6
|Poids de l'emballage (kg)
|8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|655 x 480 x 870
|Dimensions (emballé) (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide