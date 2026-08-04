Bi-bac Nickita Tec avec deux Plug Lampo 2 x 15 litres + Presse

Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Tec de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs, avec deux Plug Lampo.

Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.

Caractéristiques et avantages
Confort d'utilisation
Caractéristiques durables
Léger et robuste
  • Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Economie de temps
Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 6,6
Poids de l'emballage (kg) 8
Dimensions (L × l × H) (mm) 655 x 480 x 870
Dimensions (emballé) (mm) 655 x 480 x 870

¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires