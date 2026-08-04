Kit Uni Junior avec manche
Kit : manche modulable en 4 parties - 140 cm, support Uni Junior, frange Soft Band 35 cm et seau mono bac 14 L avec presse
Système à plat semi-professionnel avec micro languettes. Idéal pour le nettoyage semi-professionnel à haute performance des surfaces horizontales et verticales.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimale
- Ergonomique : pas besoin de se baisser lors de l’utilisation, pour protéger la santé du dos et des articulations
Economie de temps
- Gain de temps : grâce à la grande surface de nettoyage et à la possibilité d’accéder aux recoins et de nettoyer sous les meubles
Maniement hygiénique
- Pas de contact direct avec la peau avec la frange usagée
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|1,6
|Poids de l'emballage (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Dimensions (emballé) (mm)
|350 x 150 x 1400
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide