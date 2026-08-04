Kit Uni Junior avec manche

Kit : manche modulable en 4 parties - 140 cm, support Uni Junior, frange Soft Band 35 cm et seau mono bac 14 L avec presse

Système à plat semi-professionnel avec micro languettes. Idéal pour le nettoyage semi-professionnel à haute performance des surfaces horizontales et verticales.

Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimale
  • Ergonomique : pas besoin de se baisser lors de l’utilisation, pour protéger la santé du dos et des articulations
Economie de temps
  • Gain de temps : grâce à la grande surface de nettoyage et à la possibilité d’accéder aux recoins et de nettoyer sous les meubles
Maniement hygiénique
  • Pas de contact direct avec la peau avec la frange usagée
Spécifications

Données techniques

Matériau PP / PA
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 1,6
Poids de l'emballage (kg) 2,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 350 x 150 x 1400
Dimensions (emballé) (mm) 350 x 150 x 1400
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires