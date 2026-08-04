Nick Star 30
Chariot avec seau de lavage, support sac, seaux 4 L e roues ø 80 mm.
Chariot polyvalent avec lavage avec presse professionnelle à mâchoires, avec compartiments de rangement et support sac pour la collecte des déchets. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Format ergonomique
- Ergonomique : la presse d’essorage est positionnée plus haut que sur les autres presses disponibles et assure une utilisation moins fatigante pour le dos
Confort d'utilisation
- Pratique : léger et compact pour faciliter la manipulation manuelle lors des travaux de nettoyage
Léger et robuste
- Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|5,8
|Poids de l'emballage (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|655 x 380 x 870
|Dimensions (emballé) (mm)
|665 x 380 x 870
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide