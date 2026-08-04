Presse Tec

Presse à mâchoires avec manche en aluminium

Système presse pour systèmes languettes, poches et fauberts Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Caractéristiques et avantages
Efficace : la presse a été conçue avec un mécanisme permettant aux mâchoires d'essorage d'atteindre le fond de la presse, pas d'insert requis
Longue durée de vie du produit : la presse a été conçue pour garantir un long cycle de vie du produit ; meilleure vente depuis plus de vingt ans
Maniable : double poignée pour le transport
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 1,6
Poids de l'emballage (kg) 2
Dimensions (L × l × H) (mm) 240 x 230 x 520
Dimensions (emballé) (mm) 240 x 230 x 520