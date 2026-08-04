Presse Wiz
Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.
Quatre niveaux d'intensité d'essorage différents Essore 10 à 20% de plus que les presses traditionnelles Ergonomique: réduit l’effort d’essorage de 50 à 70 %
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|1,7
|Poids de l'emballage (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|340 x 255 x 440
|Dimensions (emballé) (mm)
|340 x 255 x 440
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide