Presse Wiz

Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.

Quatre niveaux d'intensité d'essorage différents Essore 10 à 20% de plus que les presses traditionnelles Ergonomique: réduit l’effort d’essorage de 50 à 70 %

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 1,7
Poids de l'emballage (kg) 2,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 340 x 255 x 440
Dimensions (emballé) (mm) 340 x 255 x 440
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide