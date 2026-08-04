Seau avec presse d'essorage, 15 l
Seau d'un volume de 15 l, séparateur, presse d'essorage à rouleau avec pédale de commande et poignée étrier.
Parfaitement adapté à un nettoyage rapide des surfaces peu étendues : le système simple et facile à utiliser se compose d'un seau de 15 litres avec séparateur ainsi que d'une presse d'essorage à rouleau avec pédale de commande. La poignée étrier ergonomique intégrée facilite le levage et le transport.
Caractéristiques et avantages
Poignée étrier ergonomiqueFacilite le levage et le transport du seau.
SéparateurSéparateur pour une séparation sûre de la solution de nettoyage et de l'eau sale.
Léger et robuste
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP / Acier, galvanisé / Acier, inoxydable
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|2,8
|Poids de l'emballage (kg)
|3,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|460 x 320 x 350
|Dimensions (emballé) (mm)
|460 x 320 x 350
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide