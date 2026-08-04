Balai PVC avec pare-chocs, 34 cm

Balai pour sols intérieurs avec support en polypropylène, poils doux en PVC, fileté.

Balais d'intérieur. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Largeur de travail (cm) 34
Matériau PP / PVC
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Longueur (mm) 340
Dimensions (emballé) (mm) 340 x 80 x 110
Domaines d'utilisation
  • Sol - nettoyage à sec
  • Balayage