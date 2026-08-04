Balai PVC avec pare-chocs, 34 cm
Balai pour sols intérieurs avec support en polypropylène, poils doux en PVC, fileté.
Balais d'intérieur. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Largeur de travail (cm)
|34
|Matériau
|PP / PVC
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Longueur (mm)
|340
|Dimensions (emballé) (mm)
|340 x 80 x 110
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec
- Balayage