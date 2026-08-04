Le balai ECO! de Kärcher offre une solution de balayage 2 en 1 efficace : d'une part, la disposition spéciale de ses poils permet une élimination fiable des saletés, même dans les endroits difficiles d'accès. D'autre part, il est équipé d'une raclette en caoutchouc facile à nettoyer, qui s'adapte aisément à tous les types de revêtement de sol. Grâce au très faible poids du balai ECO!, celui-ci est également parfait pour balayer à une seule main. Le balai est fourni avec une cuve pour collecter les gros déchets qui peut être basculée de 90° et bloquée dans cette position.