Balais et cuve ECO!
Grâce à son poids extrêmement faible, le balai ECO! de Kärcher est idéal pour balayer à une seule main.
Le balai ECO! de Kärcher offre une solution de balayage 2 en 1 efficace : d'une part, la disposition spéciale de ses poils permet une élimination fiable des saletés, même dans les endroits difficiles d'accès. D'autre part, il est équipé d'une raclette en caoutchouc facile à nettoyer, qui s'adapte aisément à tous les types de revêtement de sol. Grâce au très faible poids du balai ECO!, celui-ci est également parfait pour balayer à une seule main. Le balai est fourni avec une cuve pour collecter les gros déchets qui peut être basculée de 90° et bloquée dans cette position.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Couleur
|Noir
|Matériau
|Polyéthylène / Aluminium
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 290 x 940
|Dimensions (emballé) (mm)
|280 x 290 x 940
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec
- Balayage