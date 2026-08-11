Support de dépoussiérage BiLap Twist

Support de dépoussiérage avec plaque tournante inclinable jusqu' à 270°, pastilles de fixation pour lavettes et poignée système Lampo avec capuchon amovible.

Système avec sabre de dépoussiérage ou tampon pour lavettes. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Dimensions (l x L) (mm) 540 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 540 x 110

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface - Nettoyage à sec
Accessoires