Support de dépoussiérage BiLap Twist
Support de dépoussiérage avec plaque tournante inclinable jusqu' à 270°, pastilles de fixation pour lavettes et poignée système Lampo avec capuchon amovible.
Système avec sabre de dépoussiérage ou tampon pour lavettes. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (l x L) (mm)
|540 x 110
|Dimensions (emballé) (mm)
|540 x 110
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Surface - Nettoyage à sec