Pince ramasse-déchets 100cm
Pince ramasse-déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.
La pince d'une longueur de 100 centimètres est idéale pour ramasser les gros déchets tout en ménageant son dos. La conception ergonomique de la pince à déchets contribue ainsi directement à une augmentation de la sécurité au travail.Idéal pour la collecte de déchets urbains ou dangereux
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,3
|Longueur (mm)
|1000
|Dimensions (emballé) (mm)
|1040 x 160 x 270
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec
- Balayage