Gazes antistatiques écologiques pour dépoussiérage, jaune, 28x62 cm, 100x

Lavettes colorées en viscose, imprégnées d'huile minérale non toxique et inodore, emballées

Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance. (À utiliser avec supports semelle mousse ou à lamelles 60 cm)

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 62
Matériau 100 % viscose
Quantité (Pièce(s)) 800
Poids de l'emballage (kg) 0,8
Dimensions (l x L) (mm) 280 x 620
Dimensions (emballé) (mm) 280 x 620 x 0,1
Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec
  • Sol - nettoyage à sec