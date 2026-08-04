Gazes antistatiques écologiques pour dépoussiérage, jaune, 28x62 cm, 100x
Lavettes colorées en viscose, imprégnées d'huile minérale non toxique et inodore, emballées
Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance. (À utiliser avec supports semelle mousse ou à lamelles 60 cm)
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|62
|Matériau
|100 % viscose
|Quantité (Pièce(s))
|800
|Poids de l'emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (l x L) (mm)
|280 x 620
|Dimensions (emballé) (mm)
|280 x 620 x 0,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec
- Sol - nettoyage à sec