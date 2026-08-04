Lingette antipoussière neolinn ECO spécialement développée pour les grands consommateurs. La lavette imprégnée d'huile pour pièces individuelles offre une excellente capacité de rétention de la poussière et est en même temps très économique grâce à une utilisation minimale de matériaux. Pour une manipulation facile, les lavettes antipoussière neolinn ECO sont emballées à plat dans un film PE.