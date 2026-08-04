Lingette Neolinn ECO imprégnée (50 pcs)
La lingette antipoussière neolinn ECO est un chiffon jetable imprégné d'huile pour un dépoussiérage en profondeur de tous les revêtements de sol lisses. Extrêmement économique grâce à l'utilisation minimale de matériaux.
Lingette antipoussière neolinn ECO spécialement développée pour les grands consommateurs. La lavette imprégnée d'huile pour pièces individuelles offre une excellente capacité de rétention de la poussière et est en même temps très économique grâce à une utilisation minimale de matériaux. Pour une manipulation facile, les lavettes antipoussière neolinn ECO sont emballées à plat dans un film PE.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|100% PET / Huile minérale / Non tissé
|Type de fabrication
|Non-tissé avec revêtement
|Lingette antipoussière
|Imprégné d'huile
|Quantité (Pièce(s))
|50
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|600 x 200
|Dimensions (emballé) (mm)
|600 x 200 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec
- Sol - nettoyage à sec