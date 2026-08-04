Un polyacrylique robuste, durable et lavable forme la base de l'excellent pouvoir nettoyant du mop antipoussière acrylique de 60 centimètres de large de Kärcher. Les franges duveteuses atteignent également les petits renfoncements tels que les joints et les fissures des sols, ce qui permet de nettoyer à sec non seulement les surfaces lisses mais aussi les revêtements de sol légèrement texturés. La friction entre les fibres acryliques et le sol qui se produit lors du dépoussiérage crée une charge électrostatique qui fixe la poussière comme un aimant. Les franges extérieures ouvertes et duveteuses assurent une très bonne absorption des saletés grossières. Ces dernières sont maintenues en place par les franges et transportées ainsi facilement. Remarque importante : Le mop antipoussière acrylique ne doit être utilisé que pour le nettoyage à sec. Il n'est prévu que pour une utilisation avec le support pour mop antipoussière 60 cm de Kärcher.