Balaipoussières 80cm
Mop antipoussière, 80 cm de large, en acrylique durable. Pour le nettoyage à sec des sols lisses et légèrement structurés. Excellente rétention de la poussière grâce au principe de la charge électrostatique.
Un polyacrylique robuste, durable et lavable forme la base de l'excellent pouvoir nettoyant du mop antipoussière acrylique de 80 centimètres de large de Kärcher. Les franges duveteuses atteignent également les petits renfoncements tels que les joints et les fissures des sols, ce qui permet de nettoyer à sec non seulement les surfaces lisses mais aussi les revêtements de sol légèrement texturés. La friction entre les fibres acryliques et le sol qui se produit lors du dépoussiérage crée une charge électrostatique qui fixe la poussière comme un aimant. Les franges extérieures ouvertes et duveteuses assurent une très bonne absorption des saletés grossières. Ces dernières sont maintenues en place par les franges et transportées ainsi facilement. Remarque importante : Le mop antipoussière acrylique ne doit être utilisé que pour le nettoyage à sec. Il n'est prévu que pour une utilisation avec le support pour mop antipoussière 80 cm de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|80
|Matériau
|Coton
|Type de fabrication
|Support de tissu / dos avec boucles tuftées
|Température de lavage (°C)
|max. 40
|Recommandation de lavage (°C)
|40
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 100
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (l x L) (mm)
|800 x 130
|Dimensions (emballé) (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
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Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec