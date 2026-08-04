Support Velook, à velcro 60 cm
Dispositif essuie-poussière Velcro, 60 cm pour une utilisation avec la semelle tampon adaptée et les lingettes antipoussière de Kärcher. Avec une barre Velcro pratique pour la fixation de la semelle tampon 60 cm.
Grâce aux barres Velcro pratiques, la fixation de la semelle tampon 60 cm sur ce dispositif essuie-poussière d'une largeur de 60 centimètres est un jeu d'enfant. Combinées avec les lingettes antipoussière de Kärcher les résultats obtenus lors du nettoyage à sec des sols sont rapides et minutieux. Remarque : semelle pad, manche et lingettes antipoussière non inclus.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|PA, renforcé de fibres de verre / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,4
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (l x L) (mm)
|600 x 95
|Dimensions (emballé) (mm)
|600 x 95 x 160
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Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec
- Sol – nettoyage humide