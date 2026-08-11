Frange pour dépoussiérage, Middle Acrylic, 100 cm

Frange Middle Acrylique à poches, support en coton.

Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface grâce à l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques.

Spécifications

Données techniques

Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 100
Matériau Coton
Type de fabrication Support de tissu / dos avec boucles tuftées
Température de lavage (°C) max. 40
Recommandation de lavage (°C) 40
Cycles de lavage¹⁾ env. 100
Type de saleté Salissures non adhérentes
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Dimensions (l x L) (mm) 1000 x 130
Dimensions (emballé) (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol - nettoyage à sec