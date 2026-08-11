Frange pour dépoussiérage, Middle Acrylic, 100 cm
Frange Middle Acrylique à poches, support en coton.
Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface grâce à l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques.
Spécifications
Données techniques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|100
|Matériau
|Coton
|Type de fabrication
|Support de tissu / dos avec boucles tuftées
|Température de lavage (°C)
|max. 40
|Recommandation de lavage (°C)
|40
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 100
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (l x L) (mm)
|1000 x 130
|Dimensions (emballé) (mm)
|1000 x 130 x 10
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec