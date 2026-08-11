Support pour dépoussiérage en métal et plastique, 100 cm
Support en métal avec plaque, articulation et connecteur en plastique.
Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|100
|Matériau
|Acier, zingué / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,7
|Poids de l'emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (l x L) (mm)
|1000 x 90
|Dimensions (emballé) (mm)
|1000 x 90 x 235
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec