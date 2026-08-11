Support pour dépoussiérage en métal et plastique, 100 cm

Support en métal avec plaque, articulation et connecteur en plastique.

Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 100
Matériau Acier, zingué / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,7
Poids de l'emballage (kg) 0,8
Dimensions (l x L) (mm) 1000 x 90
Dimensions (emballé) (mm) 1000 x 90 x 235
Domaines d'utilisation
  • Sol - nettoyage à sec
Accessoires