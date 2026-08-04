Le support pour mop antipoussière 60 cm de Kärcher est un support pour balai à plat léger et rotatif à 360 ° pour mop antipoussière (60 cm). Dans certaines circonstances, les mops en coton pouvant légèrement rétrécir au lavage, les logements pour la fixation sont réglables individuellement. Grâce au raccordement flexible du manche, le support pour mop antipoussière convient parfaitement pour le nettoyage des grandes surfaces et des surfaces surchargées. Pour un dépoussiérage efficace, les rebords et les bordures sont également faciles d'accès. Le faible poids du support pour mop antipoussière permet un travail sans effort et sans fatigue.