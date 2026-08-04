Support pour dépoussiérage Lampo en métal et plastique, 60 cm
Support Lampo en métal avec plaque, articulation et connecteur en plastique, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.
Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|Acier, zingué
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,4
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (l x L) (mm)
|580 x 90
|Dimensions (emballé) (mm)
|580 x 90 x 230
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec