Support pour dépoussiérage Lampo en métal et plastique, 80 cm

Support Lampo en métal avec plaque, articulation et connecteur en plastique, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 80
Matériau Acier, zingué
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Poids de l'emballage (kg) 0,5
Dimensions (l x L) (mm) 780 x 90
Dimensions (emballé) (mm) 780 x 90 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sol - nettoyage à sec
Accessoires