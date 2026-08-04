Support Wet System Light Lampo, 40 cm, D23

Support Wet System Light Lampo en polyamide avec attaches à trois trous, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Languette
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,6
Poids de l'emballage (kg) 0,6
Dimensions (l x L) (mm) 405 x 105
Dimensions (emballé) (mm) 405 x 105 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires