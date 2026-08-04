Support Wet System Light Lampo, 40 cm, D23
Support Wet System Light Lampo en polyamide avec attaches à trois trous, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.
Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Languette
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,6
|Poids de l'emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (l x L) (mm)
|405 x 105
|Dimensions (emballé) (mm)
|405 x 105 x 230
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide