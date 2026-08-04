Frange acrylique, Buffy
Frange en acrylique pour plumeau Buffy.
Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Finition de surface
|Multidimensionnel
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|Acrylique
|Température de lavage (°C)
|max. 40
|Recommandation de lavage (°C)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 80
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 80
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec