Frange acrylique, Buffy

Frange en acrylique pour plumeau Buffy.

Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Finition de surface Multidimensionnel
Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau Acrylique
Température de lavage (°C) max. 40
Recommandation de lavage (°C) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 80
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 80
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec