Porte-sac linge Dust Titan 200 L
Chariot verni pliable avec roues ø 80 mm et pare-chocs, avec sac 200 L avec fermeture éclair.
Chariot avec support sac pour le ramassage du linge. Idéal pour le ramassage du linge dans tous les environnements.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|PET
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|600 x 90
|Dimensions (emballé) (mm)
|600 x 90 x 20
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec