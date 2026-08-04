Porte-sac linge Dust Titan 200 L

Chariot verni pliable avec roues ø 80 mm et pare-chocs, avec sac 200 L avec fermeture éclair.

Chariot avec support sac pour le ramassage du linge. Idéal pour le ramassage du linge dans tous les environnements.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau PET
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 600 x 90
Dimensions (emballé) (mm) 600 x 90 x 20
Porte-sac linge Dust Titan 200 L
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec