Tête de loup ovale Lampo
Tête de loup ovale avec accrochage système Lampo pour manches télescopiques et perches.
Tête de loup pour le dépoussiérage des surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour éliminer les toiles d'araignées.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|410 x 60
|Dimensions (emballé) (mm)
|410 x 60 x 90
Équipement
- Connexion Lampo
Videos
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec