Tête de loup ovale Lampo

Tête de loup ovale avec accrochage système Lampo pour manches télescopiques et perches.

Tête de loup pour le dépoussiérage des surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour éliminer les toiles d'araignées.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,2
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 410 x 60
Dimensions (emballé) (mm) 410 x 60 x 90

Équipement

  • Connexion Lampo
Tête de loup ovale Lampo
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Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec
Accessoires