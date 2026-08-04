Housse de lavage Pad Strip, 45 cm
La housse Pad Strip de Kärcher en tissu mélangé haut de gamme possède une longueur de 45 cm et s'illustre par sa surface pad supplémentaire pour un pouvoir nettoyant maximal en cas d'encrassements importants.
Composée de tissu mélangé à poils courts haut de gamme, la housse Pad Strip de Kärcher possède une longueur de 45 centimètres et s'illustre par d'excellents résultats lors du nettoyage des vitres et d'autres surfaces. Grace à une surface pad supplémentaire intégrée, elle décolle même les encrassements importants et les salissures très incrustées rapidement et efficacement. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|45
|Matériau
|100% PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|450
Domaines d'utilisation
- Vitres