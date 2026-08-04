Housse de lavage White Star, 25 cm

Housse White Star de Kärcher, longueur 25 cm. Bonnette à poils longs pour un nettoyage rapide des vitres et d'autres surfaces. Compatible avec le support en T de Kärcher.

La Housse textile White Star d'une longueur de 25 centimètres, facilement lavable après utilisation, pour un nettoyage rapide des vitres, des surfaces vitrées et d'autres surfaces. Le tissu à poils longs composé de fibres haut de gamme garantit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (cm) 25
Matériau PET / PA
Quantité (Pièce(s)) 1
Longueur (mm) 250
Housse de lavage White Star, 25 cm
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Vitres