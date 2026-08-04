Housse de lavage White Star, 45 cm
Housse White Star de Kärcher, longueur 45 cm. housseà poils longs pour un nettoyage rapide des vitres et d'autres surfaces. Compatible avec le support en T de Kärcher.
Housse d'une longueur de 45 centimètres, facilement lavable après utilisation, pour un nettoyage rapide des vitres, des surfaces vitrées et d'autres surfaces : la housseWhite Star de Kärcher. Le tissu à poils longs composé de fibres haut de gamme garantit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|45
|Matériau
|PET / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|450
Domaines d'utilisation
- Vitres