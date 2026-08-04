Kit Vello, 40 cm
Kit : support articulé et frange Vello. Idéal pour le traitement des sols et le nettoyage des vitres.
Système pour la mise en cire avec frange Vello Idéal pour le traitement des sols et le nettoyage des vitres. la microfibre haute performance permet une répartition uniforme et sans traces de tout type de liquide. Compatible avec tous les manches avec trous de diamètre de 18 à 23 mm
Spécifications
Données techniques
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,3
|Longueur (mm)
|400
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 350 x 150
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide