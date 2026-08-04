Mouilleur de rechange microfibre , 35 cm

Mouilleur de rechange en microfibre.

Mouilleur de rechange microfibre pour tous les supports de vitre Kärcher. Idéal pour un usage traditionnel.

Caractéristiques et avantages
Bonnettes haut de gamme
  • Des fibres de récurage courtes garantissent un nettoyage sans résidus ni traces.
Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (cm) 35
Matière textile PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Longueur (mm) 390
Dimensions (emballé) (mm) 390 x 10 x 65
Domaines d'utilisation
  • Vitres