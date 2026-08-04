Mouilleur de rechange microfibre Basic avec pad abrasif, 35 cm
Mouilleur de rechange en microfibre avec pad abrasif.
Mouilleur de rechange en polyester à haute capacité de collecte avec fibres et pad abrasif tous les supports de vitre Kärcher. Idéal pour un usage traditionnel.
Caractéristiques et avantages
Bonnettes haut de gamme
- Pad de récurage simple face pour l'élimination des salissures tenaces.
- Des fibres de récurage courtes garantissent un nettoyage sans résidus ni traces.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|35
|Matière textile
|PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|390
|Dimensions (emballé) (mm)
|390 x 10 x 65
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Vitres