Adaptateur d'angle LAMPO, 21 mm

Adaptateur d'angle avec connexion LAMPO pour utilisation sur perches télescopiques.

Articulation avec filetage italien. Idéal pour régler l'inclinaison des outils à angle fixe.

Caractéristiques et avantages
Possibilités de réglage variables
  • Réglage de l'articulation entre 0 et 225° par incréments de 15° en appuyant sur un bouton.
  • Le réglage de l'angle permet toujours un angle de contact optimal pour un travail sans traces avec les manches télescopiques.
  • Fixation des appareils de nettoyage en un clin d'œil.
Spécifications

Données techniques

Matériau POM / PA
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 150 x 30 x 20
Dimensions (emballé) (mm) 150 x 30 x 20

Équipement

  • Connexion Lampo
  • Filetage Italien
Domaines d'utilisation
  • Vitres