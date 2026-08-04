Adaptateur d'angle LAMPO, 23 mm
Adaptateur d'angle avec connexion LAMPO pour utilisation sur les manches.
Articulation avec filetage italien. Idéal pour régler l'inclinaison des outils à angle fixe.
Caractéristiques et avantages
Possibilités de réglage variables
- Réglage de l'articulation entre 0 et 225° par incréments de 15° en appuyant sur un bouton.
- Le réglage de l'angle permet toujours un angle de contact optimal pour un travail sans traces avec les manches télescopiques.
- Fixation des appareils de nettoyage en un clin d'œil.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PA / POM
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|150 x 30 x 20
|Dimensions (emballé) (mm)
|150 x 30 x 20
Équipement
- Connexion Lampo
- Filetage Italien
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- Raclette Nova, 45 cm
- Raclette à vitres poignée souple
- Rondelle Astro avec manchon en polyester et tampon abrasif, 35 cm
- Rondelle Astro avec manchon en polyester et tampon abrasif, 45 cm
- Rondelle Astro avec manchon en polyester, 35 cm
- Solaris Raclette pour fenêtres, 35 cm
- Solaris Raclette pour fenêtres, 45 cm
- Support mouilleur Astro en aluminium articulé, 25 cm
- Support mouilleur Astro en aluminium articulé, 35 cm
Domaines d'utilisation
- Vitres