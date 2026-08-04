Perche télescopique Asta 3 x 150 cm LAMPO
Perche télescopique en aluminium avec trou et adaptateur Jack Lampo D21 mm- 3 pièces.
Perche télescopique pour les surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour le nettoyage extérieur et pour les milieux difficiles à atteindre.
Spécifications
Données techniques
|Longueur du manche (mm)
|4500
|Matériau
|Aluminium / PP / PC / PA, renforcé de fibres de verre
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1,1
|Poids de l'emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|4500 x 21 x 21
|Dimensions (emballé) (mm)
|4500 x 21 x 21
Équipement
- Connexion Lampo
- Filetage Italien
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- Raclette Nova, 45 cm
- Raclette à vitres poignée souple
- Rondelle Astro avec manchon en polyester et tampon abrasif, 35 cm
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- Solaris Raclette pour fenêtres, 35 cm
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- Support mouilleur Astro en aluminium articulé, 25 cm
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Domaines d'utilisation
- Vitres