Poignée pour raclette Solaris

Poignée articulée en polyamide, avec levier de blocage.

Caractéristiques et avantages
Poignée ergonomique
  • Grâce à la poignée caoutchoutée et ergonomique, l'outil offre une prise en main parfaite.
  • Fixation sûre sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Grande facilité d'utilisation
  • Facilité d'ouverture de la plaque de blocage supérieure de 30 % à celle des raclettes à vitres classiques.
  • La tête orientable à 75° des deux côtés peut être bloquée à n'importe quel angle.
  • Gain de temps lors du remplacement du rail : un levier de verrouillage permet un remplacement rapide, sans avoir à desserrer le rail de guidage.
Spécifications

Données techniques

Matériau PA / Caoutchouc / POM
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 45 x 25 x 90
Dimensions (emballé) (mm) 45 x 25 x 90

Équipement

  • Connexion Lampo
  • Filetage Italien
Domaines d'utilisation
  • Vitres
Accessoires