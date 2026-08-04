Poignée pour raclette Solaris
Poignée articulée en polyamide, avec levier de blocage.
Caractéristiques et avantages
Poignée ergonomique
- Grâce à la poignée caoutchoutée et ergonomique, l'outil offre une prise en main parfaite.
- Fixation sûre sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Grande facilité d'utilisation
- Facilité d'ouverture de la plaque de blocage supérieure de 30 % à celle des raclettes à vitres classiques.
- La tête orientable à 75° des deux côtés peut être bloquée à n'importe quel angle.
- Gain de temps lors du remplacement du rail : un levier de verrouillage permet un remplacement rapide, sans avoir à desserrer le rail de guidage.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PA / Caoutchouc / POM
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|45 x 25 x 90
|Dimensions (emballé) (mm)
|45 x 25 x 90
Équipement
- Connexion Lampo
- Filetage Italien
Domaines d'utilisation
- Vitres