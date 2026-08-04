Barrette en V pour raclette, inox, 25 cm
Barrette pour raclette professionnelle d'une longueur de 25 cm, avec découpe en V et position à réglage variable. En acier inoxydable haut de gamme, caoutchouc (souple) pour raclette inclus.
Barrette en V pour raclette professionnelle d'une longueur de 25 centimètres permet un changement rapide, est toujours parfaitement fixé et offre en outre une position à réglage variable. Fabriqué en acier inoxydable haut de gamme. Robuste elle s'illustre également par sa longue durée de vie. La fourniture inclut un caoutchouc pour raclette en version souple. Compatible avec les poignées de raclette de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Acier inoxydable
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|250
|Dimensions (emballé) (mm)
|250 x 2 x 20
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Vitres