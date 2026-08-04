Barrette en V pour raclette professionnelle d'une longueur de 25 centimètres permet un changement rapide, est toujours parfaitement fixé et offre en outre une position à réglage variable. Fabriqué en acier inoxydable haut de gamme. Robuste elle s'illustre également par sa longue durée de vie. La fourniture inclut un caoutchouc pour raclette en version souple. Compatible avec les poignées de raclette de Kärcher.