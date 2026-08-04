Grattoir à poignée courte, avec lame

Grattoir Avec lame, protège lame et poignée courte. Lames de rechange disponibles, adaptée pour une utilisation avec le manche télescopique en aluminium.

Grattoir pour compléter le nettoyage. Idéal pour enlever la saleté incrustée

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD / CLASSIC
Matériau PP / Acier / Acier inoxydable
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,2
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 105 x 230
Dimensions (emballé) (mm) 105 x 230 x 30

Équipement

  • Connexion Lampo
  • Filetage Italien
Grattoir à poignée courte, avec lame
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Vitres
  • Sol - nettoyage à sec
Accessoires