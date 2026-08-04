Grattoir à poignée courte, avec lame
Grattoir Avec lame, protège lame et poignée courte. Lames de rechange disponibles, adaptée pour une utilisation avec le manche télescopique en aluminium.
Grattoir pour compléter le nettoyage. Idéal pour enlever la saleté incrustée
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Matériau
|PP / Acier / Acier inoxydable
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|105 x 230
|Dimensions (emballé) (mm)
|105 x 230 x 30
Équipement
- Connexion Lampo
- Filetage Italien
Domaines d'utilisation
- Vitres
- Sol - nettoyage à sec