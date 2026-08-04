Lames de remplacement 10cm (25pcs)
Compatibles avec le porte-lame Kärcher d'une longueur de 10 cm destiné aux lames de rechange : les lames de rabot pour surfaces vitrées (100 × 0,2 mm). Contenu : 25 unités fournies dans un distributeur.
Pour porte-lame 10 cm, conditionné en distributeur de 25 pièces
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Matériau
|Acier inoxydable
|Quantité (Pièce(s))
|25
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|100 x 22
|Dimensions (emballé) (mm)
|100 x 22 x 1
Domaines d'utilisation
- Vitres