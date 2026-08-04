Racloir vitres et sol, longueur 120 cm, avec lame
Raclette à vitres et à sol sécurisée avec lame de Kärcher. Longueur 120 cm.
Équipée d'un manche de 120 centimètres et d'une lame, la raclette à vitres et à sol est parfaite pour les tâches légères. En outre, la raclette dispose d'un couvercle de protection pour plus de sécurité.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Matériau
|Aluminium / PC
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,7
|Dimensions (l x L) (mm)
|105 x 30
Domaines d'utilisation
- Vitres
- Sol - nettoyage à sec