Frange Uni System Ultrasafe, 40 cm
Frange en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants (R10/R11) R10 (adhérence intermédiaire avec une inclinaison allant de 10 à 19°, SDB, Salon, Sall à ma,ger R11 (Adhérence élevée avec une inclinaison de 19 à 27°, terrasse , balcon, points d'eau)
Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Degré d'encrassement
|Haut
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 140 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide