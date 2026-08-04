Frange Uni System Ultrasafe, 40 cm

Frange en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants (R10/R11) R10 (adhérence intermédiaire avec une inclinaison allant de 10 à 19°, SDB, Salon, Sall à ma,ger R11 (Adhérence élevée avec une inclinaison de 19 à 27°, terrasse , balcon, points d'eau)