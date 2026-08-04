Frange Uni System Ultrasafe, 40 cm

Frange en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants (R10/R11) R10 (adhérence intermédiaire avec une inclinaison allant de 10 à 19°, SDB, Salon, Sall à ma,ger R11 (Adhérence élevée avec une inclinaison de 19 à 27°, terrasse , balcon, points d'eau)

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Degré d'encrassement Haut
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 50% PP / 40% PET / 10% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 140 x 10
Frange Uni System Ultrasafe, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide