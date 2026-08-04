Jack Lampo pour manches et perches D23
Cône système Lampo pour manches et perches.
Permet d'accrocher rapidement les outils de nettoyage et de les détacher tout aussi rapidement. Maintient les outils fermement accrochés pendant l'utilisation, évitant ainsi les détachements accidentels
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PA / Fibre de verre
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|180
|Dimensions (emballé) (mm)
|180 x 30 x 30
Équipement
- Connexion Lampo
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol - nettoyage à sec
- Surface – nettoyage humide
- Surface - nettoyage de vitres