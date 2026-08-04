Jack Lampo pour manches et perches D23

Cône système Lampo pour manches et perches.

Permet d'accrocher rapidement les outils de nettoyage et de les détacher tout aussi rapidement. Maintient les outils fermement accrochés pendant l'utilisation, évitant ainsi les détachements accidentels

Spécifications

Données techniques

Matériau PA / Fibre de verre
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Longueur (mm) 180
Dimensions (emballé) (mm) 180 x 30 x 30

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol - nettoyage à sec
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface - nettoyage de vitres
Accessoires