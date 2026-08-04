Manche en aluminium 140 cm / D 23 mm
Manche en aluminium 140 cm avec trou et poignée colorée, ø 23 mm.
Manche pour les supports TTS. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur du manche (mm)
|1400
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Longueur (mm)
|23
|Dimensions (emballé) (mm)
|23 x 23 x 1400
Appareils compatibles
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Domaines d'utilisation
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