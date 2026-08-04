Mini manche télescopique 56-93 cm

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Télescopique
Longueur du manche (mm) 930
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids de l'emballage (kg) 0,3
Longueur (mm) 26
Dimensions (emballé) (mm) 26 x 26 x 930
Mini manche télescopique 56-93 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface - nettoyage de vitres
  • Surface - Nettoyage à sec
Accessoires