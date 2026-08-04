Mini manche télescopique 56-93 cm
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Télescopique
|Longueur du manche (mm)
|930
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,3
|Longueur (mm)
|26
|Dimensions (emballé) (mm)
|26 x 26 x 930
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide
- Surface – nettoyage humide
- Surface - nettoyage de vitres
- Surface - Nettoyage à sec