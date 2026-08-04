Buffy
Plumeau de dépoussiérage en "U" en acrylique, inclinable jusq'à 240° et poignée système Lampo avec capuchon amovible.
Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matière textile
|PET / coton / nicrofibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 140 x 15
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide