Buffy

Plumeau de dépoussiérage en "U" en acrylique, inclinable jusq'à 240° et poignée système Lampo avec capuchon amovible.

Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matière textile PET / coton / nicrofibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 140 x 15
Buffy
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide